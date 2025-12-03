Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi’nin ikincisi başlıyor

Binlerce gencin katılacağı Zirve, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Programa katılacak olan; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle deneyimlerini paylaşacak.

Gün boyunca; tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı, eski NBA sporcusu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, besteci ve ses sanatçısı Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu ilham veren fikir önderleri ve başarı hikâyeleriyle öne çıkan isimler, gençlerle bir araya gelecek.

Ayrıca komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'un sahne alacağı program; paneller, söyleşiler, etkileşimli oturumlar ve ödüllü yarışmalarla gün boyunca devam edecek.

Zirvede gençler, kariyer ve girişimcilik stantlarını ziyaret ederek kurum temsilcileriyle bire bir temas kurma ve profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı yakalayacak.