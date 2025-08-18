Halkbank, Sözcü Gazetesi’nin iftirasına sessiz kalmadı: Tüm yasal haklarımızı kullanacağız

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Halkbank, Genel Müdür Osman Arslan’ı hedef alan asılsız iddialara sert tepki gösterdi. Banka yönetimi, “Gerçeğe aykırı ve iftira niteliğindeki bu haberlerle ilgili tüm hukuki yollara başvuracağız” açıklaması yaptı.

Sözcü Gazetesi ve bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan "Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan Bodrum'da lüks bir restoranda doğum günü partisine katıldığı" iddiaları, Halkbank tarafından sert bir dille yalanlandı. Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsmaya yönelik iftira niteliğinde yalanlar olduğu vurgulandı.

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Halkbank, kamuoyuna yönelik yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Genel Müdürümüzün Bodrum'da herhangi bir doğum günü organizasyonuna katıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bankamızın güven ve itibarını hedef alan bu tür haksız, mesnetsiz haber ve yorumlar karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

