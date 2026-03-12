Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.03.2026

Halkbank’ın ABD anlaşması yürürlüğe girdi

Halkbank’ın ABD anlaşması yürürlüğe girdi
Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında, bankaya karşı 2019'dan bu yana ABD'de devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görüşülerek yürürlüğe girdi. Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "ABD'de bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de banka üzerinde bağlayıcıdır."

Halkbank’ın ABD anlaşması yürürlüğe girdi
