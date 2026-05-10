Halkbank’ın ilk çeyrek net karı 9.51 milyar TL

Halkbank, 2026 yılının ilk çeyreğinde net kârını yüzde 48 artırarak 9,51 milyar TL'ye yükseltirken, kredileri 2.28 trilyon TL seviyesine çıktı. Bankanın 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre faiz gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artışla 248,60 milyar TL oldu. Faiz giderleri ise yüzde 16 artarak 210.47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net ücret ve komisyon gelirleri ise yıllık bazda yüzde 29 yükselerek 17,07 milyar TL seviyesine ulaştı. Net faaliyet kârı ise güçlü artış göstererek yüzde 145 yükselişle 15.28 milyar TL oldu. Bankanın kredileri ise 2025 yıl sonuna göre yüzde 9 artarak 2,28 trilyon TL seviyesine yükseldi. Mevduatlar da yüzde 3 azalışla 3,49 trilyon TL oldu. Özkaynaklar aynı dönemde yüzde 4 artarak 231.08 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Finansal varlıklar net kalemi yüzde 6 düşüşle 1.27 trilyon TL olurken, beklenen zarar karşılıkları 72.53 milyar TL olarak kaydedildi.

