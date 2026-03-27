Halkbank’tan 50 milyarlık ihraç kararı

HALKBANK, finansal yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Banka yönetimi, yurt içinde toplamda 50 milyar liraya kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç edilmesi için Genel Müdürlük makamını yetkilendirdi. Yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 50 milyar Türk Lirası'na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, ilave ana sermaye hesaplamasına ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi ve/veya kredi kullanılmasına ilişkin tüm hususlarda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır" denildi.

