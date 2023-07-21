Hanehalkının seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ilk çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarak 10 milyon 90 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,4 gece oldu.



SEYAHATE ÇIKANLAR, 22 MİLYAR 271 MİLYON 455 BİN TL HARCADI



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 82,8 artarak 22 milyar 271 milyon 455 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 21 milyar 47 milyon 636 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 1 milyar 223 milyon 819 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 2 bin 207 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 35,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 32,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 9,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 116,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 75,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 61,6'lık artış görüldü.



YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 65,8 İLE İLK SIRADA YER ALDI



Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 18,4 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 5,9 ile 'sağlık' yer aldı.



SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 58 milyon 535 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş veya akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 441 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 3 milyon 685 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.