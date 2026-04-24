Havada jet ücret!

ABD-İsrail savaşının İran'a yönelik jet yakıtı fiyatlarındaki artış, küresel havacılık endüstrisini vurdu. Jet yakıtı fiyatları, son haftalarda varil başına 85 ila 90 dolardan varil başına 150 ila 200 dolara yükseldi. Havayolları bilet fiyatlarına ek yakıt bedeli eklemeye başladı. Birçok firma da uçuşlarını azalttı. Malezya havayolu şirketi Airasia X, uçuşların yüzde 10'ununu kesti. Air Canada, New York
'a günlük 38 uçuşunun dördünü kesmeyi planlıyor. Air France-KLM, artan yakıt maliyetlerini karşılamak için uzun mesafeli bilet fiyatlarını artırmayı planlıyor. Kabin ücretleri gidiş-dönüş başına 59 dolar artacak. Grubun Hollanda kolu KLM, önümüzdeki ay Avrupa
'da 160 uçuşunu iptal edeceğini söyledi. Air New Zealand, mayıs ve haziran aylarında planlanan bazı uçuşları askıya aldı.
EK YAKIT BEDELİ ALACAKLAR
Kanadalı havayolu şirketi Air Transat, planlanan kapasiteyi ekim ayına kadar yüzde 6 oranında azaltacak. Akasa Air, iç ve dış hat uçuşlarında 199 ila 1.300 Hint rupisi (2 ila 14 dolar) arasında değişen bir yakıt ek ücreti getirdi. Alaska Air, bu yıl kâr tahminini geri çekti ve bazı pazarlarda kapasiteyi azalttı. American Airlines, bagaj ücretlerini artırıyor. Güney Kore havayolu şirketi Asiana Airlines, yakıt maliyeti artışı nedeniyle nisan ve temmuz ayları arasında 22 uçuş yapacak. China Eastern Airlines, iç hat uçuşları için yakıtta ek ücreti artırdı. 800 kilometre ve altında uçuşlardan 9 dolar ek ücret, 800 kilometrelik uçuşlardan da 120 yuan ek ücret alacak.
BAGAJA DA PARA İSTİYORLAR
Delta Airlines, yükselen jet yakıtı maliyetlerini dengelemek için bagajlardan ek ücret alacak. Hong Kong
merkezli Greater Bay Airlines, 1 Nisan'dan itibaren Çin ve Japonya hariç çoğu rotada yakıt ek ücretini artırdı. Hong Kong Airlines, 12 Mart'tan itibaren yüzde 35'e kadar varan ek yakıt ücreti almaya başladı. Hindistan'ın en büyük havayolu şirketi Indigo, iç ve yurt dışı uçuşlarda, Orta Doğu'ya uçuşlar için 900 rupilik ücret ve Avrupa'ya uçuşlar için 2.300 rupilik ücret de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yakıt ücretlerini devreye soktu. Lufthansa
, ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuş programından çıkardı. İskandinav havayolu şirketi SAS, 1.000 uçuşunu iptal edeceğini söyledi. Amerikalı taşıyıcı Southwest Airlines, ilk ve ikinci çantalar için check-in bagaj ücretlerini 10 dolar artırdı, ilk çanta için 45 dolara ve ikincisi için 55 dolara yükseltti. Thai Airways, artan yakıt maliyetlerini karşılamak için ücretleri yüzde 10 ila 15 oranında artıracak.
THY'DE YAKIT SORUNU YOK
Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ise diğer havayollarına kıyasla jet yakıtı konusunda daha rahat. Ülkenin güçlü rafineri altyapısı nedeniyle jet yakıtında dışa bağımlılık az. Ancak Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak girişimi SunExpress, Türkiye ile Avrupa arasındaki rotalarda 1 Mayıs'tan itibaren yolcu başına 10 euroluk geçici bir yakıt ek ücreti uygulamayı planlıyor. United Airlines, jet yakıtı maliyetlerindeki artışı telafi etmek için bilet fiyatlarının yüzde 15 ila 20 oranında artırmayı düşünüyor. Vietnam havayolu şirketi, yakıt kıtlığı nedeniyle iç hatlarda haftada 23 uçuşu iptal etmeyi planlıyor. Virgin Airlines, yakıt ek ücretlerini bilet fiyatlarına ekledi. Virgin Australia, dördüncü çeyrekte kapasitede yüzde 1'lik bir azalma bekliyor. İspanyol düşük maliyetli havayolu şirketi Volotea, bilet fiyatlarını yakıt maliyetlerine bağlayan yeni bir fiyatlandırma politikası getirdi ve bu da potansiyel olarak uçuş başına yolcu başına 14 euroya kadar ek ücret anlamına geliyor. Kanadalı havayolu şirketi Westjet, haziran ayı için koltuk kapasitesini azalttı. Bazı rotalarda 44 dolar ek yakıt ücreti alacak.