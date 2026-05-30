Giriş Tarihi: 30.05.2026 12:06

Havalimanlarında artık içme suyuna para alınmayacak

Türkiye genelindeki 58 havalimanında içme suyu artık ücretsiz hale geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 14 havalimanında kurulum sürecinin tamamlandığını açıklarken, 32 havalimanında ise çalışmalar sürdüğünü belirtti.

AA Ekonomi
Havalimanlarında yolcu konforunu artırmak amacıyla başlatılan ücretsiz içme suyu hizmetinin 58 havalimanının tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HAVALİMANLARINDA SU ARTIK ÜCRETSİZ

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre havalimanlarında yolcu konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda içme suyuna erişimi kolaylaştırmak amacıyla da yurt genelindeki havalimanlarında çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu hizmet, havalimanlarının özellikle check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında uygulamaya alınıyor.

14 HAVALİMANINDA KURULUM TAMAMLANDI

Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında kurulumlar tamamlandı, 32 havalimanında ise sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor.

Uygulamanın, 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının artırılması öngörülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

