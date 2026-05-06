Havalimanlarında dijital gümrük dönemi başladı

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiğine sahip tüm havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

BEYAN İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

Bakanlığın dijitalleşme hedefleri kapsamında geliştirilen sistem ile havayolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve ek belgeler, gümrük idarelerine artık elektronik ortam üzerinden iletilecek. Böylelikle süreçlerin baştan sona dijital bir yapıya kavuştuğu bildirildi.

İŞ YÜKÜ AZALACAK, GÜVENLİK ARTACAK

Yeni uygulamanın kâğıtsız işlem altyapısına geçişi simgelediğini belirten Bakanlık, sistem sayesinde manuel iş yükünün düşürülmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve veri güvenliği ile kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu kazanımlarla birlikte hem kamu hem de özel sektör için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinlik ile güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

YILLIK 10 MİLYON SAYFA TASARRUF ÖNGÖRÜLÜYOR

HGBS'nin devreye alınmasıyla birlikte, 2025 yılı dış hat uçuş sayıları dikkate alındığında her bir sefer için düzenlenen beyan formu ve ekleri kapsamında yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kâğıt tasarrufu sağlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunacağı vurgulandı.

İHRACAT HEDEFLERİNE DİJİTAL DESTEK

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük işlemlerini hızlandırmayı sürdürerek Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör