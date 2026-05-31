Havalimanlarında ücretsiz su uygulaması yayılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
, yolcu memnuniyetini artırmak amacıyla havalimanlarında başlattığı ücretsiz içme suyu uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırıyor. Proje Türkiye
'deki 58 havalimanının tamamında ücretsiz içme suyuna erişim sağlanması hedefleniyor. Uygulama, özellikle yolcuların yoğun olarak bulunduğu check-in salonları, güvenlik sonrası bekleme alanları, geliş ve gidiş terminalleri ile arındırılmış bölgelerde hayata geçiriliyor. Şu ana kadar 14 havalimanında kurulum tamamlandı. Türkiye genelinde 32 havalimanında ise sipariş, üretim ve montaj süreçleri devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla tüm havalimanlarında ücretsiz su noktaları hizmete alınacak.