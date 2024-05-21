Havalimanlarında üst araması zorunlu oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Kanunu'nda yapmayı planladıkları değişikliklere ilişkin, "Kanun taslağına göre havalimanı girişlerinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak" dedi. Uraloğlu, bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının muhtelif konularına ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini Meclis'e sunduklarını söyledi. Taslağa göre Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle havalimanı girişinde tüm yolcuların cihazla aranacağını belirten Uraloğlu, cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacağını ancak kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcunun uçağa kabul edilmeyeceğini söyledi. Uraloğlu, "Düzenlemeyle havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek" diye konuştu.Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi gemi kaynaklı emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaların da hız kazandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) düzenlemesi ile AB limanlar arasındaki seferlerde üretilecek olan emisyonlardan elde edilecek gelirin yüzde 50'sini almayarak diğer ülkenin tasarrufuna bırakacak" dedi.URALOĞLU, deniz taşımacılığından elde edilen karbon fiyatlandırması gelirlerinin de bakanlığın bütçesine özel ödenek olarak gireceğini belirtirken, "Düzenlemeyle fiziki olarak yapılan limanlara giriş ve çıkış işlemleri, dijitale taşınacak" dedi.