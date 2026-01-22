Havayı kirleten daha fazla ödeyecek! ETS için pilot uygulama başlıyor

İŞLETMELERE EMİSYON İÇİN ÜST SINIR GETİRİLECEK

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda (SKDM) bu yılın başında uygulama dönemine geçilmesiyle hız kazanan ETS çalışmaları kapsamında, sera gazı emisyonlarına üst sınır getirilecek, bu sınır dahilinde emisyon izinlerinin alınıp satılabildiği bir piyasa oluşturulacak. Böylece emisyonların azaltılması, temiz teknolojilere yönelimin teşvik edilmesi ve uluslararası düzenlemelerle uyumlu bir karbon fiyatlandırma sistemi kurulması hedefleniyor.

Bu yıl çıkarılacak düzenlemelerle birlikte pilot ETS uygulamalarına başlanması planlanırken, çalışmaların Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'yle (AB ETS) uyumu gözetilerek yürütüleceği belirtildi.

Planlamaya göre, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından geliştirilen ETS Piyasası Yönetim Sistemi Platformu test ortamında çalıştırılacak, İşlem Kayıt Sistemi'nin güvenlik testleri bu yıl tamamlanacak. Ayrıca emisyon izleme, raporlama ve doğrulama süreçlerinin EPİAŞ altyapısına entegrasyonu sağlanacak. ETS kapsamına girecek tesislere yönelik katılımcı eğitimleri ile çevrim içi rehber çalışmalarının da bu yıl bitirilmesi öngörülüyor.