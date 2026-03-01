Havayolları 2 mart’a kadar seferleri iptal etti

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve bazı ülkelerin hava sahalarını kapatmasının ardından havayolu şirketleri teker teker bölgedeki destinasyonlara uçuşlarını durdurmaya başladı. Türk Hava Yolları (THY) Ortadoğu uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir" dedi. THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda da, "Değerli yolcularımız, İran, Irak, Lübnan, Suriye ve Ürdün seferlerini etkileyen olaylar nedeniyle, 28 Şubat 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 28 Şubat 2026-12 Mart 2026 (Dahil) arasındaki İran, Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan seferlerine kayıtlı tüm yolcularımızın, 10 Mayıs 2026 (Dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacak. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade edilecek. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 10 Mayıs 2026 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir" denildi.

AJET VE PEGASUS DA DURDURDU

AJet; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık" dedi. Pegasus Havayolları da 11 ülkeye seferlerini iptal etti.

TEK TEK AÇIKLADILAR

Alman havayolu şirketi Lufthansa da Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşlarını 7 Mart'a kadar, Dubai ve Abu Dabi'ye gidişdönüş uçuşlarını ise 1 Mart'a kadar askıya aldı. Şirketin açıklamasında, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak ve İran hava sahalarının 7 Mart'a kadar kullanılmayacağı ifade edildi. Fransız hava yolu şirketi Air France, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Lübnan'ın başkenti Beyrut için planlanan gidiş dönüş uçuşlarının iptal edildiğini bildirdi.