Hava yolu şirketleri "EES" sisteminin ertelenmesini istiyor

DİJİTAL KAYIT SİSTEMİ OPERASYONEL YÜKÜ ARTIRDI

Schengen bölgesine 180 gün içinde en fazla 90 gün kalış amacıyla giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcuları kapsayan sistem, manuel pasaport damgalama sürecini tamamen kaldırdı.

Yeni uygulama ile birlikte giriş, çıkış ve reddedilen girişler dijital ortamda kayıt altına alınırken; pasaport bilgilerinin yanı sıra yüz tanıma verileri ve parmak izleri de sisteme dahil edildi.

Yetkililer yolculara havalimanına çok daha erken gelmeleri yönünde uyarılarda bulunsa da, sistemin tam kapasiteyle uygulandığı ilk günlerde uçuş iptalleri ve ciddi gecikmeler yaşandı.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDEN ASKIYA ALMA ÇAĞRISI

ACI EUROPE ve Airlines for Europe (A4E) tarafından yapılan ortak açıklamada, uygulamanın ilk gününün "kaçırılan uçuşlar ve yolcu mağduriyetleriyle" anıldığı belirtildi. Uzun süredir sistemin yaratacağı operasyonel sorunlara dikkat çeken iki kuruluş, dile getirdikleri endişelerin artık somut şekilde ortaya çıktığını ifade etti. Avrupa Komisyonu ve AB üyesi ülkelere çağrıda bulunarak, sistemin işleyişine hızlı şekilde ek esneklik kazandırılması gerektiğini vurguladı.