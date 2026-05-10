Havayolunda bahar rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk dört ayında 67 milyon 496 bin 871 yolcunun havayolu ile seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "2026'nın en yoğun yolcu trafiği nisanda gerçekleşti. Ay boyunca direkt transit yolcular ile toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu havayolunu kullandı" dedi. Uraloğlu, Nisan 2026'ya ait uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Bu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 603, dış hatlarda ise 67 bin 510 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 183 bin 876'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

