Hayatını sigorta ettir vergiden düş

Özel sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortaları kapsamında ödenen primler vergi avantajı sağlıyor. Mevzuat çerçevesinde bu primler belirli oran ve limitler dahilinde gelir vergisi matrahından düşülebiliyor. Ancak birkaç yıl önce yapılan bir anlaşmaya göre, vergi avantajının farkında olan ve yararlananların oranı sadece yüzde 6 düzeyindeydi.

İNDİRİM ORANLARI DEĞİŞİYOR

Özel sağlık ve ferdi kaza sigortalarında ödenen primlerin tamamı vergi matrahından indirilebiliyor. Hayat sigortalarında ise poliçenin yapısına göre farklı uygulamalar bulunuyor. Birikimli poliçelerde primlerin yüzde 50'si indirime konu edilirken, vefat ve maluliyet teminatı içeren risk ağırlıklı poliçelerde primlerin tamamı matrahtan düşülebiliyor.

ÜST SINIRLAR BELİRLENMİŞ DURUMDA

Ücretli çalışanlar için indirime konu edilecek primlerin toplamı aylık brüt ücretin yüzde 15'i ile sınırlı tutuluyor. Yıllık bazda ise bu tutar asgari ücret seviyesini aşamıyor. Beyanname veren mükelleflerde de benzer şekilde toplam prim tutarı yıllık gelirin yüzde 15'i ve yıllık brüt asgari ücret ile sınırlandırılıyor. Hesaplamada iki limitten düşük olan esas alınıyor.

VERGİ AVANTAJI MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Vergi indirimi, poliçenin net maliyetini doğrudan etkiliyor. Özellikle yüksek vergi dilimlerinde yer alan kişiler açısından avantaj daha belirgin hale geliyor. Risk teminatlı hayat sigortalarında primin tamamının matrahtan düşülmesi, ödenecek vergi tutarını azaltarak poliçenin net maliyetini aşağı çekiyor. Birikimli poliçelerde ise indirimin yarı oranında uygulanması nedeniyle vergi avantajı daha sınırlı kalıyor.

KAPSAM AİLE BİREYLERİNİ DE İÇERİYOR

Vergi indirimi uygulaması sigortalının kendisinin yanı sıra eşi ve 18 yaş altındaki çocukları adına yapılan poliçeleri de kapsıyor. Maaşlı çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve ticari kazanç elde edenler bu imkandan yararlanabiliyor. Ancak poliçenin Türkiye'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş olması ve primlerin ilgili yıl içinde ödenmesi gerekiyor.

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNAT

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre, Türkiye'de hayat sigortacılığı 15.4 milyon sigortalıya ulaşıyor. Sistem kapsamında yaklaşık 7 trilyon lira vefat, 3 trilyon lira maluliyet ve 229 milyar lira istem dışı işsizlik teminatı sağlanıyor. Veriler, sigortalıların önemli bir bölümünün kredi bağlantılı hayat sigortalarından oluştuğunu gösteriyor. Bu ürünler, vefat gibi durumlarda kredi borcunun sigorta kapsamında karşılanmasına imkân tanıyor.



İHTİYAÇ ANALİZİ BELİRLEYİCİ OLMALI

TSB Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Şentürk, hayat sigortasının bireylerin vefat, kalıcı maluliyet veya poliçedeki hastalık teminatları kapsamında finansal koruma sağladığını belirtti. Şentürk, riskin gerçekleşmesi halinde hak sahiplerine ödeme yapılarak gelir kaybının etkisinin azaltıldığını ifade etti. Hayat sigortalarının risk teminatlı, birikimli ve gelir odaklı ürünler olarak üç ana grupta ele alındığını aktaran Şentürk, bireylerin poliçe tercihinde ihtiyaçlarını net şekilde belirlemesi gerektiğini vurguladı. Risk teminatlı ürünlerde sağlık beyanının eksiksiz yapılmasının, tasarruf amaçlı poliçelerde ise kesinti oranları ve uzun vadeli getiri yapısının incelenmesinin önem taşıdığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu: "Kredi bağlantılı hayat sigortalarında lehtar çoğunlukla finans kuruluşu. Olası tazminat durumunda ödeme kredi borcuna yönlendiriliyor. Uzun vadeli poliçelerde ödeme esnekliği, prim tutarının sürdürülebilirliği ve erken ayrılma koşullarına bakılmalı."