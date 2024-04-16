Hazine 46,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 3 tahvil ihalesiyle 46 milyar 768,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,62 oldu.

Nominal teklifin 25 milyar 895 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 12 milyar 800 milyon lira, net satış 14 milyar 45,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 381 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 31,42, bileşik faiz yüzde 33,88 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 213 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 409 milyon lira, net satış 10 milyar 557,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 311 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,57, bileşik faiz yüzde 2,58 oldu.

Nominal teklifin 11 milyar 593,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 44,5 milyon lira, net satış 4 milyar 915 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 101 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 3 ihalede toplam 46 milyar 768,3 milyon lira borçlandı.