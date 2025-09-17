Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyon yüzde 30’un altına düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütün olumsuzluklara rağmen yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 30'un altına düşeceğine inandıklarını belirtti. Şimşek, A Haber ve A Para ortak yayınında A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

SAVUNMADA HEDEF İLK 10: NATO'nun aldığı kararla birlikte 2030'lu yılların ortasında yıllık savunma sanayi harcamaları 6 trilyon dolara ulaşacak, şu anda 2.7 trilyon dolar. Savunma sanayi ihracatında çok büyük fırsata sahibiz. Devam eden 1400'e yakın proje var. Türkiye bu yıl küresel ihracatta ilk 10'a girecek.

BÜTÇE AÇIĞI % 3.5 CİVARI: Nisan başında ticaret savaşları şokunu yaşadık, bölgemizde savaşlar oldu. Bunlar programımızı geçici olumsuz etkiledi, buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu. Programı uygulamayı önceliklendirdik. Ekonomik programda gerek rezerv birikimi üzerinden gerekse bütçe açığını ve cari açığı kontrol altına alarak ilk evreyi geçtik. Şimdi ikinci evrede dezenflasyon başladı ve şoklara karşı dayanıklılığı güçlendirdik. Bu evre 1-1.5 yıl alacak. Enflasyonu düşürüyoruz, mali disiplini tekrar tesis ediyoruz. Cari açıkta yapısal iyileşmeyi ve rezerv yeterliliğini sağladık. Bu senenin sonunda bütçe açığının yüzde 3.5 civarında, cari açığın yüzde 1.5'in altında olmasını bekliyoruz.

KİRA VE EĞİTİM: Vatandaşımız bir an önce hayat pahalılığıyla mücadelenin başarısını ister. Manşet enflasyon geçen sene ağustosta yüzde 50'nin üzerindeydi, bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu, ağustos ayı itibarıyla yüzde 20'nin altına düştü. Peki, niye enflasyon yüzde 30'un üzerinde? Çünkü, kira ve eğitim gibi bazı kalemlerde geçmişteki uygulamaları serbest bıraktık. Geçmişe yönelik bir uyarlama süreci var. Şu anda manşet enflasyon ağustosta yüzde 33, kira artışı yüzde 74. Eğitimdeki artış yüzde 61. Bunlar da normalleşecek.

HEDEF GELECEK YIL % 20'NİN ALTI: Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altına düşmesini bekliyoruz. Sene sonu itibarıyla manşet enflasyonunun yüzde 30'un altına düşeceğine inanıyoruz. Gelecek sene de yüzde 20'nin altını hedefliyoruz. Artık fiyatların, eskisi kadar etiketlerin yenilenmediğini herkes biliyor.

5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE: Ülkenin risk primi düştü. Bu sabah itibarıyla Türkiye'nin risk primi 244 ile son 5 yılın en düşük düzeyinde.

115 MİLYAR LİRA TASARRUF: Tasarruf genelgesi öncesi, yani 2014- 2023 döneminde, bu genelge kapsamındaki harcamaların bütçe içindeki payı yüzde 4,6 idi. Geçen yıl yüzde 3,1'e düştü. Bu kalemlerde yüzde 33'lük reel tasarruf sağladık. Bunun parasal karşılığı 115 milyar lira.

DEPREM BÖLGESİNE 90 MİLYAR DOLAR: 2002-2022 döneminde faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 4.1 oldu. Program döneminde ise bu oran yüzde 3 civarına geldi. Faiz harcamalarının milli gelire oranı, uzun vadeli ortalamanın altında ama program öncesinin bir miktar üzerinde. Çünkü 90 milyar doları deprem yaralarını sarmak için harcadı. Son iki-üç yılda bütçe açığımız yüksek, faiz dışı açık verdik. Biz bundan sonraki üç yılda faiz dışı fazla hedefliyoruz.

ENDİŞE KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKARDIK: Net altın ithalatı dahil milli gelire oranla yüzde 0.8 yani yüzde 1'in altında bir açık verdik. Bu sene hedef yüzde 2'lik bir açıktı, yüzde 1.5 civarında bir açıkla yılı kapatacağız. Yani hedeften daha iyi gidiyoruz. Dolayısıyla cari açığı bir endişe kaynağı olmaktan çıkarttık. ANKARA





KKM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK

KONKORDATODA İSTİSMARI ÖNLEMEYE BAKIYORUZ: Programın başından bu yana konkordato başvurusu yapan firma sayısı 3 bin 856 oldu. Bu işletmelerin ekonomideki karşılığının reel sektörün cirosunun içerisindeki payı yüzde 0.73, ihracattaki payı yüzde 0.7 istihdamdaki payı yüzde 0.58, toplam nakdi kredilerdeki payı yüzde 0.96 seviyelerinde idi. Konkordato müessesini istismar eden firmalar olduğuna dair sahadan şikâyetler geliyor. Adalet Bakanlığımızla konuştuk bu konuyu. Ortak bir çalışma grubu üzerinden değerlendiriyoruz. İstismar edilen hususları nasıl engelleriz, buna bakıyoruz. Ticari alacaklar daha iyi korunabilir mi? Bu hususa da bakıyoruz.

KKM GERİLEDİ: Kur Korumalı Mevduat (KKM) zirvede 143.9 milyar dolara çıkmıştı. Bu bir koşullu yükümlülüktü. Şu an itibarıyla 8.7 milyar dolara düştü. Aralık itibarıyla vadeler dolacağı ve yenilemeyeceğimiz için KKM tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkmış olacak.