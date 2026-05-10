Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TÜİK iddialarına tepki
Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:11 Son Güncelleme: 10.05.2026 09:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını bildirdi.

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin iddialara tepki geldi. Yapılan açıklamada "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır."

TÜİK Başkanlığına, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın ataması yapılmıştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE #TÜİK

