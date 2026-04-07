Hazine bir ihaleyle 99,8 milyar lira borçlandı

Düzenlenen ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,39 oldu.

Nominal teklifin 101 milyar 723,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 62 milyar 860,9 milyon lira, net satış 66 milyar 117,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 60 milyar 982 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 33 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 99 milyar 817,4 milyon lira borçlandı.