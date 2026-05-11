Hazine bugün iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Giriş Tarihi: 11.05.2026 08:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Öte yandan, Bakanlık, salı günü de üç ihale gerçekleştirecek.

O gün yapılacak ilk ihalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Üçüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #TÜFE #HAZİNE #İHALE

