Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenlerken, dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.

Hazine'nin ihale programına göre, 24 Temmuz Pazartesi günü, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 19 Temmuz 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ilk kez piyasaya çıkacak.

Hazine, 25 Temmuz Salı günü, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 19 Temmuz 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ile, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, 13 Temmuz 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin de ilk satışını yapacak.

Hazine aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 23 Temmuz 2025 itfalı, 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli, ABD doları cinsinden devlet tahvili ile ABD doları cinsinden kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.