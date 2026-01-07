Hazine, tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.

13 MİLYAR DOLARLIK BORÇLANMA

7 yıl vadeli ihraçta ilk getiri beklentisi yaklaşık yüzde 6,65 civarında şekillendi.

12 yıl vadeli ihraç için ise getiri beklentisi yüzde 7,2 düzeyinde kaydedildi.

Bakanlık geçen yılı 13 milyar dolarlık borçlanma ile tamamlamıştı.