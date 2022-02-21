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Giriş Tarihi: 21.2.2022 12:29 Son Güncelleme: 21.2.2022 12:39

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TİM üyeleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TİM üyeleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle görüştü. Bakan Nebati görüşmeyle ilgili olarak, "Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz." vurgusu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TİM üyeleriyle görüştü. Bakan Nebati sosyal medya hesabından, "Bugün TİM Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik" dedi.

Bakan Nebati, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TİM üyeleriyle görüştü
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