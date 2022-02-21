Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TİM üyeleriyle görüştü. Bakan Nebati sosyal medya hesabından, "Bugün TİM Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik" dedi.

Bakan Nebati, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.