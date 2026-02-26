Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Borçlanma politikası stratejik ölçütlerle yürütülüyor

BORÇLANMA POLİTİKASI STRATEJİSİ

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın borçlanma politikasına ilişkin son günlerde eksik bilgiden kaynaklı bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki teknik açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bakanlığımız borçlanma politikası, tekil ihraçlar veya satış yöntemleri üzerinden değil; borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profili birlikte değerlendirilerek, orta ve uzun vadeli stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda borçlanma kararları, piyasa koşulları ve yatırımcı talebi gözetilerek, borç stokunun sürdürülebilirliği ve maliyet–risk dengesinin korunması amacıyla alınmaktadır. Diğer taraftan borçlanma politikası, bütçe finansmanı, maliyet, vade, borç servisi profili, piyasa talebi ve verim eğrisinin farklı vadelerde sağlıklı oluşması gibi birçok unsur gözetilerek yürütülmektedir.