Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! Başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.