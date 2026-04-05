Hazine ve Maliye Bakanlılığı’ndan Reuters haberine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki önemli temasları kapsamında toplantılarda konuşmalar yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili Reuters'ta yapılan bir habere açıklama getirdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır.

Bu çerçevede Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair izlenim olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı asla bağlamamaktadır.