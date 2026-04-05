Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlılığı'ndan Reuters haberine ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 5.04.2026 09:14 Son Güncelleme: 5.04.2026 09:27

Hazine ve Maliye Bakanlılığı'ndan Reuters haberine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlılığı yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki programına yönelik olarak hazırlanan Reuters haberi için "Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı asla bağlamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlılığı’ndan Reuters haberine ilişkin açıklama
  • ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki önemli temasları kapsamında toplantılarda konuşmalar yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili Reuters'ta yapılan bir habere açıklama getirdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır.

Bu çerçevede Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair izlenim olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı asla bağlamamaktadır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanlılığı'ndan Reuters haberine ilişkin açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz