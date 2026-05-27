Hazine’den 1.8 trilyonluk borçlanma

Hazine
ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 767 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak. Haziran'da 554.9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 543.8 milyar liralık, temmuzda 616.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 708.7 milyar liralık, ağustosta 595.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 595.8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Bu dönemde, 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 hazine bonosu ihraç edilecek, 8 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.