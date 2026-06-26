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Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:57

Hazine'den 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,75 milyar dolar tutarında kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

AA
Hazine’den 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ihraç sonucuna ilişkin açıklama yapıldı.

Uluslararası sermaye piyasalarında 6 yıl vadeli ve 2,75 milyar dolar tutarında sukuk ihracı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, sertifikanın kira oranının yüzde 6,7, getiri oranının yüzde 6,75 olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihraç tutarının 2 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

İhraca 100'ün üzerinde yatırımcının ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kira sertifikasının yüzde 65'i Orta Doğu, yüzde 20'si Birleşik Krallık, yüzde 9'u ABD, yüzde 4'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 2'si Türkiye ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Kira sertifikası ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 10,7 milyar dolar tutarında finansman sağlandı."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #BİRLEŞİK KRALLIK #ABD #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

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Hazine'den 2,75 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı
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