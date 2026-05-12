Haberler Ekonomi Haberleri Hazine'den 86,5 milyar lira borçlanma
Giriş Tarihi: 12.05.2026 15:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 86 milyar 490,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
İhalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,22 oldu.

Nominal teklifin 122 milyar 200 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 40 milyar 607 milyon lira, net satış 44 milyar 450,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 114 milyar 565 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 40 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 86 milyar 490,4 milyon lira borçlandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE #HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #İHALE #BORÇLANMA

