Hazine’den ihaleler öncesi 23,5 milyar TL’lik ROT satışı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 2 yıl (672 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ile 4 yıl (1456 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

SABİT KUPONLU TAHVİLDE 18,8 MİLYAR TL'LİK ROT İŞLEMİ

Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcılarından 13,85 milyar TL teklif geldi.

Bu kapsamda piyasa yapıcılara yapılan ROT satış tutarı 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

İhalede kamu kuruluşlarına yapılan ROT satışı ise 11,2 milyar TL oldu. Hazine, iletilen tekliflerin tamamını karşıladı.

TÜFE'YE ENDEKSLİ TAHVİLDE 4,7 MİLYAR TL SATIŞ YAPILDI

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde gelen 4 milyar 543 milyon TL'lik ROT teklifinin 2,7 milyar TL'lik bölümü karşılandı.

Bu ihalede kamu kuruluşlarına yapılan satış ise gelen teklifin tamamı olan 2,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

