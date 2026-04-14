Hazine 24 milyarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Giriş Tarihi: 14.04.2026 09:30 Son Güncelleme: 14.04.2026 09:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik 24 milyar 118 milyon 800 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna yönelik duyuru paylaştı. Gerçekleştirilen bu finansal operasyonda 15 Nisan 2026 valör tarihi olarak belirlendi. Sertifikaların itfası 12 Nisan 2028 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Sabit kira getirili olarak tasarlanan bu operasyonun toplamda 24 milyar 118 milyon 800 bin lira büyüklüğe ulaştığı bildirildi. Açıklamada, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin bildirim sürecinin Merkez Bankası üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
