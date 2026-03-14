Ekonomi Haberleri Hazır giyim sektörünü büyütecek planı hazır
Giriş Tarihi: 14.03.2026

Hazır giyim sektörünü büyütecek planı hazır

TÜRKİYE'NİN ihracatına yıllarca lokomotif olan ancak son dönemde eski gücünü yitiren Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, yeni yönetimini belirlemek üzere seçimlere gidiyor. Yaklaşık 24 bin üyesiyle sektörün en büyük çatı kuruluşu olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanlığına aday olan Dr. Timur Bozdemir, "Özellikle mevzuat ve insan kaynakları gibi kronik sorunları bu geniş katılımlı yapı ile çözeceğiz. Sektör arkasında organize bir güç hissedecek. Biz bekleyen değil, giden olacağız. Dünyadaki tüm güçlü ekonomileri hedef pazar olarak belirliyoruz. Her biri için özel ticari komiteler kuracağız. Bu komitelerde o pazarları bilen, oralarda deneyim kazanmış kişiler olacak" şeklinde konuştu.

