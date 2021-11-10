Hazır giyimcilerden yüzde 70 zam uyarısı

Pandeinin ardından dünya moda devleri tarafından sipariş yağmuruna tutulan Türk hazır giyim firmalarının yaşadığı hammadde krizi hem üretimi hem de ihracatı tehdit etmeye başladı. 20 milyar dolar ihracata imza atan 5 hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçı birliği ile 13 sektörel dernek başkanı düzenledikleri basın toplantısı ile "Pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulansın, iplik ithalatında ek vergi kaldırılsın" çağrısında bulundu. Toplantıya katılan birlik ve dernekler adına konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, bu yılın ocakekim döneminde Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatının 2020'ye göre yüzde 68.4 arttığını bildirerek, "10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz" dedi.
ENFLASYONU ETKILIYOR
Çin
ve Asya
ülkelerinden bu yıl Türkiye'ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, hammaddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarının altını çizdi. Fahiş fiyat sorununun bir an önce çözülmesi gerektiği çağrısında bulunan Başkan Gültepe "Böyle giderse tüketici 100 TL'ye aldığı ürünü önümüzdeki yıl nisan-mayısta 170 TL'ye alacak. Fiyatlar yüzde 60-70 oranında zamlanacak ve hazır giyim enflasyona negatif anlamda en büyük katkıyı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
MÜŞTERİYİ KAÇIRMAYALIM
Hammadde fiyatlarındaki artışın uluslararası arenada rekabet güçlerini zorladığına dikkat çeken Gültepe, "Müşteri fiyat farklarını kabul etmememe başladı. Sipariş iptallerine mahal vermemek ve müşterilerimizi kaçırmamak için acilen bu sıkıntıya çözüm bulunması şart. Müşteri giderse geri döndüremeyiz" dedi. Tüm dünyanın büyük bir enflasyon baskısı altında olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) Bşkanı Sinan Öncel
ise "Ülkemizde maliyet artışlarının yanı sıra bir de 'beklenti enflasyonu' oluştu. Örneğin üretici peşin ödeme yapmadığınızda sipariş almak istemiyor. Ödeme dolar veya euro ile olsa bile fiyatlarda döviz bazında da artış olduğu için hammaddenin bedelini üretim öncesinde peşin vermek durumunda kalıyoruz. Piyasa kredisini ortadan kaldıran bu sürdürülebilir bir tablo değil" değerlendirmesinde bulundu.