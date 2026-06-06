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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına yönelik toplam 8.4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı. Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda haziran ayı için yaklaşık 4.7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3.7 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8.4 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. ANKARA

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Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda
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