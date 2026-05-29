Haberler Ekonomi Haberleri Haziran'da ekonomi gündemi yoğunlaşıyor: Büyüme, enflasyon ve TCMB faiz kararı piyasaları belirleyecek
Giriş Tarihi: 29.05.2026 13:34

Haziran ayında açıklanacak büyüme, enflasyon ve dış ticaret verileri ile TCMB’nin faiz kararı ekonomi gündemini şekillendirecek. Kritik veriler, piyasaların yönü ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacak.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde hareketli bir dönem başlıyor. Haziran ayı boyunca açıklanacak kritik veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, hem finansal piyasaların yönünü hem de ekonomik beklentileri şekillendirecek.

İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ GELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 Haziran'da 2026 yılının ocak-mart dönemine ait büyüme rakamlarını açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, Türkiye ekonomisinin bu dönemde yıllık bazda yaklaşık %2,7 büyüme kaydettiği yönünde. Açıklanacak veriler, ekonomik aktivitenin mevcut seyrine ilişkin önemli bir gösterge olacak.

DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK RAKAMLARI İZLENECEK

4 Haziran'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mayıs ayı dış ticaret verilerini duyurması bekleniyor. Aynı gün TÜİK de nisan ayı iş gücü istatistiklerini paylaşacak. Son açıklanan verilerde %8,1 seviyesine gerileyen işsizlik oranının yeni dönemde nasıl bir eğilim izlediği yakından takip edilecek.

ENFLASYON VERİSİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Haziran ayının en dikkatle izlenecek verisi ise 5 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı enflasyonu olacak. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki değişim, hem para politikası beklentilerini hem de piyasa fiyatlamalarını doğrudan etkileyecek. Enflasyondaki gidişat, ekonomik görünüm açısından belirleyici olacak.

SANAYİ ÜRETİMİ VE CARİ DENGE GÜNDEMDE

10 Haziran'da açıklanacak sanayi üretim endeksi, ekonomik büyümenin gücüne dair önemli sinyaller verecek. 12 Haziran'da TCMB tarafından yayımlanacak ödemeler dengesi verileri ise cari açık ve dış finansman ihtiyacına ilişkin tabloyu netleştirecek.

BÜTÇE, KONUT VE GÜVEN ENDEKSLERİ TAKİP EDİLECEK

Ayın ilerleyen günlerinde bütçe dengesi, ücretli çalışan istatistikleri, sektör bazlı güven endeksleri ve konut satış verileri açıklanacak. Tüketici güven endeksi ve finansal yatırım araçlarının reel getirileri de ekonominin genel görünümünü değerlendirmek açısından önemli olacak.

TCMB FAİZ KARARI PİYASALARIN MERKEZİNDE

Haziran ayının en kritik gelişmesi ise 11 Haziran'da yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Son toplantıda politika faizini %37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası'nın yeni kararı ve vereceği mesajlar, para politikasının geleceğine dair ipuçları sunacak. Ekonomistler, açıklanacak sinyallerin piyasalar üzerinde belirleyici etki yaratabileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
