Hedefimiz kalıcı tek hane enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik açıdan birçok hedeflerinin olduğunun altını çizerek, "2028 yılı hedeflerimiz nettir, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz. Cari açığı yüzde 1 seviyesinde tutacağız. Önümüzdeki dönemde 2,5 milyon ilave istihdam oluşturacağız. İşsizlik oranını yüzde 8'in altına düşüreceğiz" dedi. "TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "2025 sonunda milli gelirimizin 1.5 trilyon doları aşmasını, kişi başına gelirin 17 bin doların üzerine çıkmasını ve Türkiye'nin Dünya Bankası'nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini öngörüyoruz" diye konuştu. 2023'te yüzde 65 olan enflasyonu, 2024 sonunda yüzde 44'e indirdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Haziran 2024'ten itibaren kesintisiz düşüş trendi yakalayarak toplamda 42.5 puanlık önemli bir iyileşme sağladık. Bu seyir 2025 yılında da devam edecek ve enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 30'un altına çekeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

15 YILDIR KESİNTİSİZ BÜYÜME

2024'te yüzde 3.3, bu yılın ilk yarısında yüzde 3.6 büyüme kaydedildiğini hatırlatan Yılmaz, "Böylece 15 yıldır yıllık bazda kesintisiz büyüyoruz. Türkiye, küresel türbülanslara rağmen sağlam temeller üzerinde ilerlemekte ve geleceğe daha güçlü hazırlanmaktadır. Yılın ilk sekiz ayında 178 milyar doları aşan ihracat, yıllık bazda 269 milyar dolara ulaştı. Üretim ve yatırımlardaki ivme sayesinde 2025'in ilk sekiz ayında yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 17, orta-yüksek teknoloji ihracatımız ise yüzde 10 oranında artış gösterdi" dedi. Kararlı politikalarımızla Türk lirasına güven güçlendi" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkez Bankası brüt rezervleri Mayıs 2023'te 98.5 milyar dolar seviyesinden 12 Eylül 2025 itibarıyla 177.9 milyar dolara yükseldi. Rezervlerimiz güçlenince dış risklere karşı dayanıklılığımız artıyor."



DEPREM HARCAMALARI 90 MİLYAR $

Mali disiplini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Depremin olağanüstü yüklerine rağmen 2024'te bütçe açığı yüzde 4.7 olmuş, bunun 1.7'sini deprem harcamaları oluşturmuş. Böylece açık yüzde 3 olmuştur. 2025'te bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3.6'ya, deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oranın yüzde 2.8'e gerilemesini öngörüyoruz. Deprem harcamaları da öyle az değil. Yalnızca kamudan 3.6 trilyon TL, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık kaynağı deprem için seferber ettik. Bunu da Türkiye bütçesinden harcıyor" dedi.