Hedefimiz markalar ülkesi bir Türkiye

TÜRK hazır giyim sektörünün amiral gemisi olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nde (İHKİB), nisan ayında yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım sürüyor. Halihazırda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve 20'ye yakın sektör derneği tarafından altı ay önce İHKİB Başkanlığı için ortak aday gösterilen Mustafa Paşahan, küresel modaya yön veren, markaların ülkesi bir Türkiye hayali ile çalıştıklarını anlattı. 'Birlik, dayanışma, deneyim, devamlılık' vurgusuyla konuşmasına devam eden Paşahan, "İstanbul'u küresel moda merkezi yapmak, ikiz dönüşümü, yani dijital ve yeşil dönüşümü mevcut avantajlarımıza eklemek, e-ihracatın imkânlarından yararlanmak için projeler geliştiriyor, uyguluyoruz" dedi. Türkiye'nin hazır giyimde dünyanın yedinci, Avrupa'nın ise üçüncü büyük ihracatçısı olduğunu, 220'ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Paşahan, moda endüstrisinin katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.