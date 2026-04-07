Helal pazarı 2028’de 3,5 trilyon dolara ulaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılında 2,3 trilyon dolar, geçen yıl 2,5 trilyon dolar hacme sahip helal sektörünün, 2028'de 3,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "2030 yılına kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağız. Nüfus artışı, ekonomik ve demografik dönüşüm, teknolojik gelişmeler, küresel ölçekte de helal ürün ve hizmetlere yönelik talebi artıracaktır." dedi. İslam dünyasının Türkiye'nin dış ticaretindeki payının 2002 yılında yüzde 11 iken geçen yıl itibarıyla yüzde 26'yı aştığını vurgulayan Bolat, hedefin 2030'a kadar yüzde 30 barajını geçmek olduğunu kaydetti.

2 BİN 500 AKREDİTE TESİS VAR

Bolat, helal ekonomisinin boyutuna dikkati çekerek, bu ekonominin bugün birçok sektöre yansıdığını söyledi. Giyimden turizme, medyadan kozmetiğe birçok alanda helal kavramının dikkate alındığını vurgulayan Bolat, HAK'ın kurulduktan sonra 35 ülkeden 227 başvuru aldığını, kurumun helal belgesi vermek isteyen kuruluşlardan 132'sine akreditasyon belgesi verdiğini aktardı. Bakan Bolat, bunlardan 73'üne asgari yeterlilik seviyesine henüz ulaşmadığı yönünde cevap verildiğini, bugün ise 2 bin 500'den fazla helal belgeli üretim tesisinin akreditasyon güvencesi altında olduğunu kaydetti.