Hemen banka hesabınızı kontrol edin! Çiftçilerin yüzünü güldürecek para yatırıldı

ÜRETİCİYE DESTEK MESAJI

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilerin desteklenmeye devam edildiğini vurgulayarak, "Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli olduğunu biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

DESTEK KALEMLERİ AÇIKLANDI

Paylaşılan bilgilere göre ödemelerin dağılımı da netleşti.

Buna göre büyükbaş besi desteği için 265 milyon 604 bin 413 lira ayrılırken, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 58 milyon 100 bin 771 lira ödeme yapılacak. Kırsal kalkınma yatırımları için 26 milyon 542 bin 816 lira destek verilirken, atık desteği için ise 720 bin lira kaynak aktarılacak.

