Hemen banka hesabınızı kontrol edin! Çiftçilerin yüzünü güldürecek para yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 350 milyon 968 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.
ÜRETİCİYE DESTEK MESAJI
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üreticilerin desteklenmeye devam edildiğini vurgulayarak, "Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli olduğunu biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
DESTEK KALEMLERİ AÇIKLANDI
Paylaşılan bilgilere göre ödemelerin dağılımı da netleşti.
Buna göre büyükbaş besi desteği için 265 milyon 604 bin 413 lira ayrılırken, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği kapsamında 58 milyon 100 bin 771 lira ödeme yapılacak. Kırsal kalkınma yatırımları için 26 milyon 542 bin 816 lira destek verilirken, atık desteği için ise 720 bin lira kaynak aktarılacak.
👨🌾 Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 24, 2026
🤝 350 milyon 968 bin TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/D944jFzKiJ