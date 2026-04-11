Her 10 telefondan dokuzu 5G’li

Türkiye'nin 1 Nisan'da tanıştığı 5G teknolojisi vatandaşlardan kabul gördü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G abone sayısı 29-30 milyonlara yaklaştı. Ülkemizdeki 5G uyumlu cihaz sayısının yaklaşık 32 milyon olduğunu düşündüğümüzde, 29 milyonu aşan abone sayımızla şimdiden yüzde 90'ın üzerinde penetrasyon oranına ulaştık. Neredeyse her 10 cihazdan 9'u 5G uyumlu" dedi. Türk Telekom'un 81 ildeki iş ortaklarını Antalya'da buluşturduğu toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, 5G'ye geçişte en kritik unsurlardan birinin güçlü fiber altyapı olduğuna işaret ederek, "2002'de yaklaşık 81 bin kilometre olan fiber optik ağ uzunluğumuzu 8 kattan fazla artırarak, 657 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa ulaşmış durumdayız. Türk Telekom da bu alanda öncü rol üstlenerek büyük başarılara imza attı. 2019'dan bu yana 231 bin kilometre yeni fiber döşedi ve 12.3 milyon haneye fiber erişimi sağladı" dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin, 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk 3 ülke arasında yer aldığını, fiber abone sayısında ise dördüncü olduğunu söyledi.

25 YILDA EKONOMİYE 20 MİLYAR DOLAR KATKI

TÜRK Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, şirketin gerçekleştirdiği her yatırımın Türkiye'nin kazanımı olduğunu belirtti. CEO Ebubekir Şahin, 2025'te mobilde tarihi bir rekora imza attıklarını ifade ederek, Türkiye'nin en çok mobil abonesine sahip ikinci operatörü konumunda olduklarını söyledi. 5G'de hikâyelerinin yeni başladığını anlatan Şahin, "Sahada en güçlü, mobilde oyun kurucu aktör yine biz olacağız" dedi. Son 20 yılda Türkiye'nin iletişim altyapısına 23 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını anlatan Şahin, "İmtiyaz hakkımızın yenilenmesi ile birlikte önümüzdeki 25 yıl boyunca Türkiye ekonomisine yine 20 milyar dolar doğrudan katkı sağlayacağız" ifadesini kullandı.