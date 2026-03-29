Her ile özel savunma sanayii yatırımı

Türkıye'de sanayi üretiminin büyük bölümünün Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşırken, yeni dönemde üretim altyapısı Anadolu'nun farklı bölgelerine yayılacak. Savunma sanayii alanı da bu stratejinin önemli bir parçası olacak. Sanayi Alanları Master Planı kapsamında ilk etapta 13 ilde 16 yeni sanayi alanı oluşturulacak. Toplamda yaklaşık 59 bin hektarlık alan, yeni nesil üretim üsleri olarak planlanıyor. Master planın yanı sıra savunma sanayiinin de Anadolu'da yaygınlaştırılması planlanıyor. Son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayii üretimi büyük ölçüde Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir merkezli gelişirken, yeni sanayi planı ile üretim kapasitesinin farklı şehirlere dağıtılmasını hedefliyor.

YENİ KÜMELENMELER OLACAK

Plan ile yüksek teknoloji üretimini Anadolu'ya yayılacak. Savunma sanayiinde yeni tedarikçi ekosistemleri oluşturulabilecek. Bölgesel kalkınma hızlandırılacak. Yeni kurulacak mega endüstriyel bölgelerin özellikle savunma, havacılık, makine, elektronik ve ileri malzeme üretimi gibi alanlarda alt yüklenici sanayi için yeni kümelenmeler oluşturması bekleniyor. Plan kapsamında Türkiye'de planlı sanayi alanlarının büyüklüğü 160 bin hektardan yaklaşık 350 bin hektara çıkarılacak. Konya'da özellikle hassas parça üretimi ve silah mekanizmaları konusunda geniş bir yan sanayi bulunuyor. Gelişmiş metal, mobilya ve kablo sanayisiyle bilinen Kayseri'nin askeri araç ekipmanları, kablo sistemleri ve iç donanım üretiminde katkı sunabileceği değerlendiriliyor. Aksaray ve Kırşehir'de ise otomotiv yan sanayisi gelişirken, askeri araç parçaları ve mekanik sistem üretimi için yeni yatırım alanları oluşturulacak. Orta Anadolu'da hattındaki Niğde, Nevşehir ve Yozgat ise yeni sanayi alanlarıyla özellikle savunma sanayii tedarik zincirine üretim sağlayacak alt sanayi merkezlerine dönüşmesi hedefleniyor. Hatay ve Karaman lojistik avantajları ve gelişen sanayi altyapıları sayesinde bu şehirlerde kurulacak yeni üretim merkezlerinin ihracata katkı sunması hedefleniyor.