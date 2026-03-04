Herkes için 5G

1 Nisan itibari ile Türkiye'de başlayacak olan 5G çağı dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden biri olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne katılan firmaların da önemli gündem maddelerinden biri oldu. Fuarda önemli proje ve iş birliklerini duyuran Türk Telekom, aynı zamanda, milli ve global iş ortaklarıyla geliştirdiği 5G ve ötesi çözümleri uluslararası paydaşlarla buluşturarak yeni nesil teknolojilerdeki çalışmalarını dünya sahnesine taşıdı. Barcelona'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G çağına lider konumda ve milli ekosistemi güçlendirerek girdiklerini belirtti. Şahin, "Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı, 5G'ye hazır şebekesi ve milli teknoloji ekosistemini büyüten stratejik adımlarıyla 5G dönemine lider olarak giriyor. Uzun yıllardır sürdürdüğü 5G uyumlu yatırımlar, Ar-Ge çalışmaları ve saha uygulamalarıyla yeni dönemin en hazır operatörü konumundayız" ifadelerini kullandı.

185 YILI AŞAN BİRİKİM

Şahin, Türk Telekom olarak, 1 Nisan itibarıyla başlayacak olan 5G dönemine güçlü fiber altyapıları ve 185 yılı aşan derin birikimleriyle öncü olarak girdiklerini kaydetti. Şahin, 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 30.8 milyon mobil aboneye ulaştıklarını ekledi.



ULAK İLE İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETTİ

Türk Telekom, 5G'nin hayatımıza girmesine sayılı günler kala, 5G'nin yaygınlaştırılması ve 6G için Ar-Ge çalışmalarına yönelik yeni bir işbirliğini duyurdu. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulan ULAK Haberleşme işbirliği kapsamında Türk Telekom, 5G için ihtiyaç duyulan teknolojilerin yaygınlaştırılması ve 6G'ye yönelik Ar-Ge çalışmalarında ULAK Haberleşme ile ortak çalışmalar yürütecek. Öte yandan Türk Telekom, müşterilerinin oyun deneyimlerini üst seviyede tutmak için yeni nesil teknolojileri şebekesine kazandırmak amacıyla Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.