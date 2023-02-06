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Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:29 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:29

Hesap Cüzdanı Nedir? Mobil Bankacılıktan Banka Hesap Cüzdanı Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

Birikim yapmak ve güvende tutmak için banka hesabı açanlar hesap cüzdanı nedir diye merak edebilir. İnternet bankacılığı ile birlikte ortaya çıkan mobil bankacılıktan hesap cüzdanı nasıl alınır diye soranlar olabilir. Bankada hesabın bulunduğuna dair resmi bir evrak olan banka hesap cüzdanı ne işe yarar diye araştıranlar bulunur. Peki bu belge nasıl alınır ve hangi işlemler için kullanılır?

Hesap Cüzdanı Nedir? Mobil Bankacılıktan Banka Hesap Cüzdanı Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?

Vadeli veya vadesiz fark etmeksizin ilk defa bir bankanın müşterisi olanlar, hesap cüzdanı nedir sorusuna yanıt arar. Şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil bankacılıktan hesap cüzdanı nasıl alınır diye merak edenler için bu oldukça basit bir işlemdir. İlk defa açan kişiler için banka hesap cüzdanı ne işe yarar sorusu merak uyandırıcıdır. Banka hesap cüzdanı neden verilir ve ne gibi avantajları vardır?

Banka Hesap Cüzdanı Nedir?

Hesap cüzdanı, herhangi bir bankacılık kurumu tarafından açılan ve birikim sahibinin para yatırma ile çekme işlemlerini yapmasını sağlayan bir tasarruf aracıdır. Bankacılık sistemi sanallaştırılmadan önce müşterilerin hesapları, para yatırma, para çekme ve tüm hesap hareketleri, bu cüzdan sayesinde kayıt altına alınmıştır.

Günümüzde ise hesap cüzdanı ödeme yöntemleri arasında değildir ve bu nedenle banka, kredi veya her iki özelliğe de sahip kartlara ihtiyaç vardır. Şifreyle veya temassız olarak kullanılan bu kartlar, ATM'den para çekmek ve internetten alışveriş yapmak için gereklidirler. Bu açıdan bakıldığında, hesap cüzdanı harcama işlemleri için kullanılan bir belge değildir. Fakat, mobil bankacılıkta yaşanan herhangi bir sorunda hesap cüzdanı devreye girer. Bu belge ile bizzat şubeye giderek tüm işlemler gerçekleştirilir. Yasal olarak banka ile resmi bir ilişkinin varlığının ispatıdır. Ek olarak katılım fonu için gerekli olan bir evraktır.

Hesap Cüzdanı Nasıl Alınır?

Banka hesap cüzdanı almak için ilk olarak bir banka şubesine gitmek gerekir. Kişi kendi adına bir hesap açtırma talebinde bulunduktan sonra bazı kişisel verilerini paylaşmak ve çeşitli evrakları imzalamak zorundadır. Bu prosedürler tamamlandıktan sonra resmi olarak bir bankanın müşterisi olunur. Bankada açılan hesapla işlem yapılabilmesi için müşteriye banka kartı ve hesap cüzdanı verilir.

Buna ek olarak mobil bankacılıktan hesap cüzdanı almak da mümkündür. Halihazırda bir banka hesabı olanların yapması gereken, bankalarının mobil uygulamalarını indirmek ve "hesaplarım" menüsünden "e-hesap cüzdanı" oluştur seçeneğine tıklamaktır. Daha sonra "e-hesap cüzdanı görüntüle" sayfası açılarak istenilen tüm verilere ulaşmak mümkündür. Bu, şubeye gitmeden hesap cüzdanı oluşturmayı sağladığı için sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

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Hesap Cüzdanı Nedir? Mobil Bankacılıktan Banka Hesap Cüzdanı Nasıl Alınır ve Ne İşe Yarar?
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