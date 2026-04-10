Hesaplara 19,5 milyar TL yatırılıyor! Çiftçileri sevindirecek saat belli oldu

Tarm ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon TL tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
3 ALANDA DESTEK ÖDEMESİ
Bakanlık tarafından yapılacak destekler üç ana kalemden oluşuyor:
çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
ÇİFTÇİLERİN BUGÜN HESAPLARINDA
Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam ödemenin 19 milyar 538 milyon TL olacağını açıkladı. Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz. 19 milyar 538 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
ÖDEMELER İÇİN SAAT BELLİ OLDU
Destek ödemeleri TCKN son hanesi 0, 2 ve 4; VKN son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere 10 Nisan 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara yatırılacak.