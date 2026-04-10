Haberler Ekonomi Haberleri Hesaplara 19,5 milyar TL yatırılıyor! Çiftçileri sevindirecek saat belli oldu
Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:37 Son Güncelleme: 10.04.2026 11:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına toplamda 19,35 milyar TL'lik ödemenin aktarılacağını duyurdu. 3 alanda yapılacak ödemeler için saat de açıklandı.

Tarm ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 milyar 538 milyon TL tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

3 ALANDA DESTEK ÖDEMESİ

Bakanlık tarafından yapılacak destekler üç ana kalemden oluşuyor:

  • Planlı Üretim Desteği kapsamında 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 TL,
  • Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 49 milyon 686 bin 547 TL
  • Hayvan Gen Kaynakları Desteği olarak da 4 milyon 208 bin 50 TL

çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

ÇİFTÇİLERİN BUGÜN HESAPLARINDA

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam ödemenin 19 milyar 538 milyon TL olacağını açıkladı. Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz. 19 milyar 538 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

ÖDEMELER İÇİN SAAT BELLİ OLDU

Destek ödemeleri TCKN son hanesi 0, 2 ve 4; VKN son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olan üreticilere 10 Nisan 2026 saat 18:00'dan sonra hesaplara yatırılacak.

