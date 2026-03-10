HGS kullanımı 585 milyonun üzerine çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı geçiş sistemini (HGS) otoyollarda yaygınlaştırdıklarını söyledi. Uraloğlu, Karayolları ile PTT genel müdürlüklerinin 2012'de ortaklaşa işletmeye aldığı HGS'nin, ülke genelindeki yollarda kullanımının yaygınlaştığına işaret ederek, "Gelişen teknolojiyle uyumlu olarak, yenilikçi ve verimli ulaşım sistemleriyle yurdumuzun her köşesine hızlı ve güvenli erişim imkânı sağlıyoruz. Otoyollarımızda 275 HGS giriş ve 324 çıkış gişesi hizmet veriyor. Köprü ve otoyollarda kolay ve hızlı geçiş imkânı sağlayan HGS etiketi, geçen yıl sonu itibarıyla FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollarda 585 milyon 906 bin 492 defa kullanıldı" diye konuştu.

