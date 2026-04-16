Hileli modem satışlarına inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişilerin, tüketicilere "modeminiz arızalı" ya da "5G'ye geçildi, modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığını belirleyen Kurul, konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÇAĞRI MERKEZİ HİLESİ

Bakanlığa ulaşan şikâyetler doğrultusunda yapılan incelemelerde; kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde; söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşıldı. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilirken, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

117 DOSYA MEVZUATA AYKIRI

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun son toplantısında, görüşülen 132 adet dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu aykırılıklar hakkında toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.

15 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli konu başlığının ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır. Bakanlık olarak, tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerimiz aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edecektir."