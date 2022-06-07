Hisse Senedi Nedir? Borsada Hisse Senedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hisse senedi en önemli yatırım yöntemleri arasında yer alır. Şirketlerin hisselerini satın alarak paranızı değerlendirebilmek için ise mutlaka bu kavramın tüm detaylarını bilmek gerekir. Bu nedenle de hisse senedi nedir sorusunun yanıtı oldukça araştırılır. Yatırım dünyasında hisse senedinde tarafları, alım satım şekilleri merak edilenler arasındadır. Borsada hisse senedi ne demek, ne anlama gelir sorularını yanıtladık.

Hisse Senedi Nedir?

Hisse senetleri, borsada işlem gören şirketlerin sermaye paylarından bir kısmını içeren yatırım varlıklarıdır. Halka arz olan şirketler sermaye paylarının bir kısmını borsada işleme açar. Yatırımcılar da bu hisse senetlerini alıp satarak borsada işlem yaparlar. Birikim değerlendirme yöntemlerinden biri olsa da hisse senedi alıp satarken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunur.

Öncelikle hisselerini satın alacağınız şirketi yakından izlemeniz gerekiyor. Projelerini, geçmiş başarılarını, gelecekte neler vaat ettiğini bilmek hisse senedi yatırımlarından kazanmanızı sağlar. Aynı zamanda şirketin içinde bulunduğu sektör de hisse senedi yatırımlarında dikkat edilen hususlardan biridir.

Hisse senedi, menkul kıymet türünde alınan ve satılan bir varlıktır. Şirketlerin halka arz etmiş olduğu ortaklık payları şeklinde de açıklanabilir. Şirketin anaparasından eşit ölçüde pay taşıyan bu hisse senetleri borsa sektörü açısından büyük bir öneme sahiptir. Bir hisse senedinin değerli olabilmesi için şirketin kazancının ve politikalarının da iyi olması gerekir. Yani bir hisse senedi tek başına kazanç getiren bir yatırım aracı değildir. Değerlenebilmesi için onu piyasaya süren şirketin de her geçen gün büyümesi ve kar marjını artırması gerekir.

Hisse Senedi Nasıl Alınır?

Hisse senetlerine kağıt adı da verilir. Borsadan kağıt almak ve satmak denildiğinde aslında kişiler hisse senedi alıp satıyor anlamı taşır. Pasif gelir elde edebilmek için yatırım yapmanın en bilinen yollarından birisi hisse senedi satın almaktır. Hisse senedi aldığınızda bu kağıtlar sizi şirketin hisselerine ortak haline getirir. Hisse senetlerinizin değerince kazançtan sizler de pay alırsınız.

Hisse senedi alımı yapmayı bilmek de bu süreçte önem taşır. Kişiler borsa aracılığı ile şirketlerin hisselerini satın alır. Türk ve yabancı ülke borsalarına kayıt olarak yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Günümüzde bu işlemler bankalar ve yatırım şirketleri aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Sizler için hesap açan bu firma ve bankalar hisse senedi alım ve satım emirlerinizi yönetebiliyorlar.

Borsada Hisse Senedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Borsada hisse senedi yatırım aracı olarak bilinir ve şirketlerin sermaye paylarında hak elde edebilme imkanı veren varlıklardır. Hisselerini halka arz eden şirketlerin hisse senetlerini alarak kişiler birikimlerini değerlendirme yoluna gidebiliyor. Ancak bir hisse senedi alınmadan önce mutlaka şirketlerin mali bilançolarını, yatırım hareketlerini detaylı olarak incelemek gerekir.