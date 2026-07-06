Hızlı trende hedef “48 saatte tüm Türkiye’yi gezmek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını 11'den 27'ye yükselteceklerini belirterek, "2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz" dedi. Son 24 yılda 355 milyar dolarla ulaştırma ve altyapı alanında tarihi yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, 2002'de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu
ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin 9 kilometreye yaklaştığı bilgisini verdi. Uraloğlu, sadece yeni hatlar inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demir yolu ağını da modernize ettiklerini aktararak, ana hatların yanı sıra 439 kilometrelik 286 iltisak hattı işletildiğini dile getirerek, "2028'e kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028'e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.