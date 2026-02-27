Hizmet ihracatında yeni dönem: Destek sistemi tek çatı altında toplandı

Ticaret Bakanlığı, hizmet ihracatı destek sistemini bütüncül ve yenilikçi bir yapıya dönüştüren 10962 sayılı Karar'ın yürürlüğe girdiğini duyurdu. 27 Şubat 2026 tarihli ve 33181 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile hizmet ihracatında yakalanan ivmenin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

HİZMET İHRACATINDA REKOR YÜKSELİŞ

Bakanlık verilerine göre, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatı, 2024'te 117,2 milyar dolara, 2025'te ise 122,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye, bu rakamlarla dünya genelinde en fazla hizmet ihracatı yapan ülkeler arasında 21'inci sıraya yerleşti. 61,4 milyar dolarlık hizmet ticareti fazlasıyla ise dünya sıralamasında 5'inci oldu. Türkiye'nin küresel hizmet ihracatındaki payı da 2002'de yüzde 0,89 iken 2024'te yüzde 1,32 seviyesine yükseldi.

289 MADDEDEN 51 MADDEYE

Yeni düzenleme kapsamında destek mevzuatında kapsamlı bir sadeleştirme yapıldı. Daha önce 5 ayrı karar altında, 289 madde ve yaklaşık 70 sayfa olarak uygulanan yapı, yeni güncelleme ile birlikte 17 sayfa ve 51 maddelik tek bir karar altında toplandı.

Destek oranları, süreleri ve limitleri standart hale getirilirken; sistem daha kapsayıcı, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturuldu. Hedef sektörlerde destek kapsamı da genişletildi.

2012'den bu yana hizmet sektörlerine toplam 21 milyar TL'yi aşan destek ödemesi yapıldı. Bakanlık, 2026 yılı içinde sektör temsilcilerine 12 milyar TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME PERFORMANSIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile şu açıklamayı yaptı:

"Ticaret Bakanlığı, Hizmet İhracatı Desteklerinde, Bütüncül Ve Yenilikçi Bir Düzenlemeyi Hayata Geçirmiştir.

Ticaret Bakanlığı Olarak, 10962 Sayılı Karar İle Hizmet İhracatı Destek Sistemimizi Bütüncül Ve Yenilikçi Bir Yapıya Kavuşturarak 2002'de 14 Milyar Dolar Olan Hizmet İhracatımızı 2025'te 122,6 Milyar Dolara Yükselten Sürdürülebilir Büyüme Performansımızı, 61,4 Milyar Dolarlık Ticaret Fazlası Ve 21 Milyar TL'yi Aşan Desteklerle Daha Da Güçlendiriyoruz"